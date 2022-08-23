Диетолог Соломатина заявила, что во время перелета стоит отказаться от жареного мяса и газировки

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что во время перелета не стоит употреблять жареную пищу, картофель, майонезные салаты и газированные напитки. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Специалист добавила, что людям, склонным к образованию тромбов категорически противопоказана жирная пища во время перелета. Им стоит обратить внимание на белковые блюда, такие как омлет с овощами или вареные яйца с гарниром. По ее словам, они помогут надолго сохранить чувство сытости, написало ИА НСН.

Соломатина также посоветовала забыть об употреблении на борту самолета алкогольных и кисломолочных напитков, поскольку они могут вызвать дискомфорт у человека, который длительное время находится в сидячем положении.

Что касается напитков, она порекомендовала обратить внимание на томатный сок, воду или травяной чай. О сырых фруктах также лучше забыть во время перелета.