Диетолог Соломатина заявила, что пиво может навредить организму в жаркую погоду

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что во время жары пиво обезвоживает организм и способствует головокружению, повышению или понижению давления. Об этом написал Ura.ru.

Диетолог объяснила, что вследствие употребления пива в жару повреждаются сосуды.

«Пиво нельзя пить в жару. Оно оказывает мочегонное действие, то есть и так обезвоженному организму будет еще сложнее. Но дело не только в этом. Повышение сахара в жару не нужно, захочется пить, мы все знаем, что после соленого и сладкого хочется пить. Все потому, что организм пытается вывести все это, повреждаются сосуды», — сказала Соломатина.

Специалист добавила, что у каждого человека побочные действия от пива проявляются индивидуально, однако пить этот напиток в период жары не рекомендуется никому.