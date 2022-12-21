Здоровье 21 декабря 2022, 13:17 Диетолог Соломатина заявила, что оливье вреднее селедки под шубой

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Врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя главные блюда новогоднего стола, заявила, что салат оливье будет немного вреднее селедки под шубой. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

«Если не считать колбасы, то все составляющие в оливье нормальные. А вместо колбасы можно добавить мясо, курицу или краба. Просто наш организм легче воспринимает упрощенные сочетания — из одного–двух компонентов», — сообщила диетолог.

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При этом она напомнила, что в оба салата добавляется заправка в виде майонеза, что делает их еще вреднее.

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Она посоветовала сделать соус для салата самостоятельно на основе сметаны или йогурта, тогда вред будет незначительным.