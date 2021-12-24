Диетолог Соломатина заявила, что недосып и стресс могут спровоцировать повышение холестерина

Повышенный холестерин может возникать из-за недосыпа, а также стресса. Таким мнением поделилась российский врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист отметила, что при хроническом недосыпе выработка соматотропного гормона падает. Этот гормон отвечает за поддержку холестерина в норме. Стресс также является одним из решающих факторов, передало РИА ФАН.

«Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса», — заявила врач.

Еще одной причиной такого состояния может стать избыток веса. У человека с лишними килограммами возникает метаболический синдром, который провоцирует проблемы с печенью. Печень перестает правильно функционировать, если она покрыта жиром.

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