Диетолог Соломатина заявила, что морошка помогает при похудении

Диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион морошку тем, кто хочет похудеть, передала «Вечерняя Москва».

В ягоде много клетчатки, которая полезна людям, следящим за весом. Вещество, подчеркнула Соломатина, выводит из организма лишнюю воду и токсины.

«Морошка помогает сбросить лишний вес, поэтому ее любят употреблять во время диет. Более того, ягода считается одним из главных источников токоферолов — веществ, которые помогают организму женщины выносить и родить ребенка», — добавила диетолог.

Она пояснила, что у морошки нет противопоказаний, кроме аллергии или непереносимости.

Диетолог Асият Хачирова добавила, что ежедневное употребление двух порций арбуза объемом с кулак человека оказывает благоприятное воздействие на организм.

В арбузе много клетчатки, но при этом он вымывает минералы, поэтому злоупотреблять лакомством тоже не стоит. Арбуз должен быть в рационе, но садиться на арбузную диету, чтобы похудеть — не самая удачная идея, так как это может негативно сказаться на самочувствии.