01 сентября 2023, 17:48
Диетолог Соломатина заявила, что манная каша очень калорийна
Манная каша обладает высоким гликемическим индексом и в ней содержится большое количество калорий. Такой информацией поделилась диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».
Врач сравнила манную кашу с белой мукой и сахаром. Такие продукты не дают организму питательных веществ. После употребления манки человек может получить лишь энергию и высокое количество калорий, передало радио «Комсомольская правда».
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«Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши», — пояснила Соломатина.
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