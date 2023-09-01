Здоровье 01 сентября 2023, 17:48 Диетолог Соломатина заявила, что манная каша очень калорийна

Читать 360tv в

Манная каша обладает высоким гликемическим индексом и в ней содержится большое количество калорий. Такой информацией поделилась диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

Врач сравнила манную кашу с белой мукой и сахаром. Такие продукты не дают организму питательных веществ. После употребления манки человек может получить лишь энергию и высокое количество калорий, передало радио «Комсомольская правда».

Реклама

«Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши», — пояснила Соломатина.