15 декабря 2023, 12:39
Диетолог Соломатина: в горохе много витаминов группы В и фолиевой кислоты
Горох богат не только аминокислотами, что делает его прекрасным источником растительного белка, но и витаминами группы В, и фолиевой кислотой. Об этом радиостанции Sputnik сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.
В составе этого продукта содержатся элементы — ванадий и бор, которые необходимы для борьбы с воспалениями и для лучшего усвоения кальция.
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«Там много холина — он нужен для нормального формирования когнитивных возможностей мозга, для нормальной работы печени, он противник атеросклероза», — процитировали «Известия» Соломатину.
Горох можно есть в свежем виде, а также добавлять его в супы, салаты, каши.
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