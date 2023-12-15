Здоровье 15 декабря 2023, 12:39 Диетолог Соломатина: в горохе много витаминов группы В и фолиевой кислоты

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Горох богат не только аминокислотами, что делает его прекрасным источником растительного белка, но и витаминами группы В, и фолиевой кислотой. Об этом радиостанции Sputnik сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

В составе этого продукта содержатся элементы — ванадий и бор, которые необходимы для борьбы с воспалениями и для лучшего усвоения кальция.

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«Там много холина — он нужен для нормального формирования когнитивных возможностей мозга, для нормальной работы печени, он противник атеросклероза», — процитировали «Известия» Соломатину.

Горох можно есть в свежем виде, а также добавлять его в супы, салаты, каши.