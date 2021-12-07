Диетолог Соломатина: тыквенные семечки полезны для иммунитета и сердца

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что тыквенные семечки полезны для организма. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным РИА ФАН, тыквенные семечки положительно влияют на сердце и сосуды, а также укрепляют иммунитет.

Семечки помогают снизить уровень плохого холестерина и жиров. Это являет хорошей профилактикой инфарктов и инсультов. Также они разжижают кровь и уменьшает вероятность возникновения тромбов.

Кроме того, семена повышают иммунитет, что особенно актуально во время пандемии коронавируса.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как перед Новым годом сбросить лишние килограммы грамотно и без вреда для здоровья. По словам специалиста, во время похудения крайне важно соблюдать осторожность.

Диетолог отметил, что помимо отказа от калорийных продуктов, важно полноценно высыпаться и придерживаться здорового образа жизни. Кроме того, диетолог призвал отказаться от белого хлеба, заменив его на ржаной или цельнозерновой. Также стоит уменьшить потребление сахара, меда, варенья и конфет.