Здоровье 18 июля 2023, 15:35 Диетолог Соломатина сообщила, что зависимость от сладостей связана с первобытными инстинктами

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием Lenta.ru сообщила, что формирование у людей зависимости от сахара и сладких продуктов связано в том числе с первобытными инстинктами.

Первобытные люди, испытывая сладкий вкус, понимали, что от такой еды можно получить энергию и, например, убежать от хищника. Это и стимулировало человека отправляться на поиски такого продукта.

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Также люди хотели накопить жировую ткань, чтобы выжить в случае голода. Все это осталось с нами и по сей день. Кроме того, потребление сладких продуктов связано с выработкой гормонов, которые стимулируют дальнейшее потребление такой еды, добавила медик.