Здоровье 10 апреля 2023, 15:39 Диетолог Соломатина: смузи из свеклы стабилизирует давление у пожилых

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Смузи из свеклы с добавлением петрушки, сельдерея и банана способствует понижению артериального давления у пожилых людей. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, такой напиток богат содержанием калия и магния, которые, в свою очередь, выводят излишки жидкости из организма и расширяют сосуды.

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Врач отметила, что коктейль является лишь вспомогательным элементом в борьбе с повышенным давлением и не способен заменить гипотензивные препараты.