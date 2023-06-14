14 июня 2023, 16:46
Диетолог Соломатина: сахар, крахмал и алкоголь провоцируют появление жира на животе
Чрезмерное употребление сахара, крахмала и алкоголя может привести к образованию лишнего веса в области живота. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, серьезными провокаторами появления жира также являются продукты с высоким гликемическим индексом. Кроме того, набору веса способствуют газированные напитки и сахарозаменители.
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Как сообщило Utro.ru, алкоголь резко повышает уровень глюкозы в крови, тем самым усиливая чувство голода.
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