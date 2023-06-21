Здоровье 21 июня 2023, 16:15 Диетолог Соломатина рекомендовала отказаться в жару от свинины и баранины

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В жаркую погоду лучше не налегать на тяжелые продукты, в частности, на баранину и свинину. Об этом News.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, белки и жиры, содержащиеся в этом мясе, трудно перевариваются. Из-за чего создается дополнительная нагрузка на организм, которому и так нужно тратить силы на охлаждение.

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«В рационе нужно сократить тяжелую пищу, прежде всего трудноперевариваемые белки и жиры: говядина, свинина, баранина, особенно если есть это с жареной картошкой и другими углеводами. Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко», — отметила Елена Соломатина.

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