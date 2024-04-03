Здоровье 03 апреля 2024, 17:43 Диетолог Соломатина: регулярное употребление молочного улуна поможет продлить жизнь

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Человек, который регулярно выпивает молочный улун, может продлить себе жизнь на пять лет. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, этот чай сдерживает образование свободных радикалов в организме, передала «Вечерняя Москва».

В напитке содержится полифенол, который предотвращает развитие дегенеративных заболеваний, связанных с повышенной активностью свободных радикалов. Употребление чая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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Теанин, содержащийся в молочном улуне, может одновременно бодрить и успокаивать, добавила Соломатина.