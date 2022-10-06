Диетолог Соломатина рассказала, в каких продуктах есть скрытый сахар | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Соломатина рассказала, в каких продуктах есть скрытый сахар Диетолог Соломатина: особенно много сахара содержится в винограде, банане и хурме freepik

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в некоторых продуктах, которые люди употребляют в пищу практически ежедневно, содержится скрытый сахар, который совсем не полезен для здоровья. Что это за продукты, передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь диетолог указала на сладкие фрукты и ягоды. Много скрытого сахара содержится в винограде, хурме и бананах.

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«Есть продукты с высоким гликемическим индексом. Изделия из муки высшего сорта, те же макароны (особенно мягкие сорта), каши типа манной и каши из белого риса в организме работают приблизительно как сахар. Всевозможные соусы, колбасы», — добавила диетолог.

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Опасен скрытый сахар тем, что он повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к повреждению сосудов и лишнему весу. Диетолог добавила, что даже в стакане с натуральным соком может находиться до шести ложек сахара.

«Например, в сладких напитках явный сахар, но даже в натуральном соке может быть пять-шесть ложек сахара в 300-миллилитровом стакане в зависимости от исходной сладости фрукта», — резюмировала Соломатина.

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