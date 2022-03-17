Диетолог Соломатина рассказала, с помощью каких продуктов возможно побороть стресс

Продукты, которые употребляет человек, влияют как на физическое, так и на эмоциональное самочувствие. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, с помощью каких продуктов можно справиться с навалившимся стрессом. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на «Ведомости».

По словам специалиста, организм, который испытывает эмоциональное напряжение, нуждается в большем количестве витаминов группы В. Употребление магния также является эффективным способом обретенения спокойствия.

Такие вещества можно обнаружить в гречневой крупе, орехах и семечках. По словам медика, их необходимо добавить в свой рацион. Также стоит употреблять рыбу жирных сортов, различные растительные масла и морепродукты. Все эти продукты являются источником омега-3.

В период стресса очень важно следить за количеством съеденного, так как в подобном состоянии человек склонен переедать. Стоит употреблять больше воды, так как из-за недостатка жидкости можно столкнуться с упадком сил и повышенной тревожностью.