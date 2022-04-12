Диетолог Соломатина рассказала, с помощью каких продуктов можно быстро похудеть к лету

Перед началом лета многие стараются привести свою фигуру в порядок и избавиться от лишних килограммов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, с помощью каких продуктов можно эффекттивно и безболезненно похудеть. Об этом сообщил NEWS.ru.

По мнению специалиста, стоит отказаться от сладкого. Также стоит избавиться от простых углеводов. Они содержатся в белом рисе и хлебе. Пиво также не поможет похудеть, поэтому напиток стоит исключить. Вместо этой еды стоит разнообразить рацион овощами и фруктами, совмещая такие приемы пищи с физической активностью, передал сайт kp.ru.

«Побольше листовых и зеленых овощей, таких как сельдерей, квашеная капуста. Стоит употреблять нежирное мясо — это курица, индейка, кролик, рыба», — пояснила медик.

Во время похудения также можно употреблять яйца, творог и нежирные кисло-молочные продукты. Особое внимание стоит уделить завтраку, так как он является самым важным приемом пищи. Он должен состоять из сложных углеводов и белков. С кашей можно съесть яйцо или творог, с омлетом — овощи. Если же основным блюдом является творог, можно добавить в него фрукты и орехи.