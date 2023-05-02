Здоровье 02 мая 2023, 15:48 Диетолог Соломатина рассказала, почему пожилым людям стоит есть лук Диетолог Соломатина: зеленый лук укрепляет сосуды, десны и помогает в профилактике диабета

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» рассказала, в чем заключается польза зеленого лука, и почему этот продукт необходимо есть пожилым людям.

По словам медика, зеленый лук укрепляет сосуды, десны и помогает в профилактике диабета.

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«В зеленом луке содержится витамин C, который помогает синтезировать коллаген и укрепляет сосуды. Нужно понимать, что сосуды состоят из коллагена. Если витамина C не хватает, значит, они будут стареть и могут порваться», — добавила диетолог.

Благодаря своим бактерицидным действием, после употребления зеленого лука во рту снижается количество бактерий. Кроме того, в состав зеленого лука входит магний, который так необходим для костной системы.

Клетчатка, содержащаяся в растении, замедляет повышение уровня глюкозы в крови и помогает в профилактике диабета второго типа, резюмировала эксперт.