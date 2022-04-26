Диетолог Соломатина рассказала, почему гречка, свекла и квашеная капуста являются суперпродуктами

Гречку, свеклу и квашеную капусту можно назвать «суперпродуктами», поскольку в их составе содержатся ценные и незаменимые вещества и микроэлементы. Об этом Lenta.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как пояснила специалист, эти продукты являются мощными источниками витаминов и других веществ, поддерживающих нормальный функционал организма и предотвращающих развитие тяжелых заболеваний.

«Капуста квашеная — это ферментированный продукт, который содержит целый комплекс полезных веществ. Во-первых, это богатейший источник витамина C. В квашеной капусте его значительно больше, чем в цитрусовых, и много больше, чем в свежей. Во-вторых, квашеная капуста — источник лактобактерий. Так как это ферментированный продукт, это настоящий кладезь для восстановления кишечной микрофлоры. Плюс в ней содержится клетчатка, которая служит кормом для микрофлоры», — сказала Соломатина.

Гречка в своем составе содержит большое количество магния, который понижает давление, дает нервное расслабление и некое спокойствие. Кроме того, магний необходим для крепости костей, поскольку он участвует в усвоении кальция.

Свекла, по словам Соломатиной, является мощным антиоксидантом и препятствует старению.

«Свекла это антиоксидант, который препятствует старению. Она содержит батеин и бетадин — компоненты, которые препятствуют атеросклерозу и повышению артериального давления, а сейчас смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям на первом месте в мире», — поделилась диетолог.