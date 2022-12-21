Здоровье 21 декабря 2022, 05:40 Диетолог Соломатина рассказала, от каких продуктов стоит отказаться при атеросклерозе Диетолог Соломатина посоветовала не употреблять слишком жирные продукты при атеросклерозе

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Во время атеросклероза стоит отказаться от некоторых продуктов. В противном случае может увеличиться риск инфаркта и инсульта. Диетолог Елена Соломатина рассказала, от употребления какой еды стоит воздержаться. Об этом сообщил RT.

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Медик пояснила, что при заболевании не стоит есть слишком жирные продукты. Кроме того, важно обращать внимание на еду со скрытым содержанием жира. К ней относится колбаса. Слишком соленые продукты также могут быть опасны. Среди них — чипсы и селедка, написали «Дни.ру».