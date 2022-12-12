Здоровье 12 декабря 2022, 17:02 Диетолог Соломатина рассказала, от каких блюд стоит отказаться гипертоникам в Новый год Диетолог Соломатина посоветовала гипертоникам сократить количество алкоголя в Новый год piqsels

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В новогоднюю ночь людям, которые страдают гипертонией, стоит отказаться от большого количества алкоголя, а также сократить потребление продуктов с содержанием соли. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик пояснила, что гипертоникам не стоит есть сыр, так как в его составе есть большое количество соли. Она способна повышать уровень артериального давления.

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«Это касается и нарезки даже очень хорошего сыра. Тем более в таких видах, как пармезан, соли вообще очень много», — пояснила медик.

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Кроме того, Соломатина посоветовала воздержаться от употребления салата «Оливье», так как по рецепту в него добавляется колбаса и майонез. Однако, по словам врача, гипертоники могут приготовить альтернативный вариант салата. Вместо колбасы в него можно добавить куриную грудку или нежирную говядину, а майонез заменить йогуртом или нежирной сметаной. Еще одним опасным для гипертоников блюдом является селедка под шубой.

«Сельдь нужно брать совсем малосольную либо вымачивать ее. В основном нужно есть „шубу“. Майонез так же можно заменить йогуртом или нежирной сметаной», — рассказала эксперт.