Здоровье 12 апреля 2023, 23:08 Диетолог Соломатина рассказала, опасна ли радиация в составе бананов Диетолог Соломатина заявила, что радиация в бананах не опасна для человека

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Бананы содержат в своем составе радиоактивный элемент. Однако он не несет вреда для здоровья. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина, сообщила «Москва 24».

По словам медика, в банане есть изотоп калий-40, который является радиоактивным. Однако доза этого вещества минимальна. Чтобы оно нанесло вред, необходимо съесть порядка 1,5 тонны фруктов.

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«Банан этот калий-40 накапливает просто в силу чисто биохимических причин. Как свекла или сельдерей больше накапливают оксида азота. Есть растения, овощи, фрукты, которые накапливают больше чего-либо», — рассказала Соломатина.