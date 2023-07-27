Здоровье 27 июля 2023, 16:33 Диетолог Соломатина рассказала об опасности растительного молока Диетолог Соломатина рассказала о присутствии фосфатов в альтернативном молоке

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Альтернативное молоко может быть спасением для людей с непереносимостью лактозы. Однако если злоупотреблять им, то можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Таким мнением поделилась диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, людям, которые не страдают непереносимостью лактозы, не стоит полностью заменять растительным молоком обычное. Особенно опасен такой подход для детей.

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Кроме того, в составе альтернативного молока могут содержаться фосфаты. Если смешивать их с кальцием, то они задерживаются в организме, что приводит к гипокальциемии, написали «Дни.ру».