Диетолог Соломатина рассказала об опасности мускатного ореха

Мускатный орех — полезная в малых количествах и любимая многими специя, однако с ней стоит быть осторожным, поскольку в больших количествах этот орех может влиять на нервную систему. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

При передозировке мускатных орех оказывает на нервную систему чрезмерно возбуждающее действие.

«В этом случае человек чувствует эйфорию, часто это доходит до острых психозов, до всевозможных маний. И это уже очень похоже на психиатрическую симптоматику. Так ведут себя люди, страдающие определенными психиатрическими проблемами. Возникают острые психозы, могут быть галлюцинации, бред. То есть человеку, например, кажется, что его близкий на самом деле самый страшный враг, который что-то не дает ему сделать, лишает воли, и за это человек готов его убить», — рассказала врач.

Кроме того, мускатный орех при передозировке может вызывать физические симптомы: тошноту и судороги. При этом при употреблении в небольшом количестве мускатный орех благотворно влияет на организм, поскольку является источником антиоксидантов, написало ИА Nation News.