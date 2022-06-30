Диетолог Соломатина рассказала об опасности арбузов при гипертонии

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что арбуз понижает давление, что может быть небезопасно для людей с гипертонией. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным РИА ФАН, некоторые гипертоники по этой причине едят арбуз при повышенном давлении. Но если съесть сразу много, сначала это дает обратный эффект.

«Потому что-то количество жидкости, которое одномоментно к нему попадет в организм, может давление повысить», — пояснила Соломатина.