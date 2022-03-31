Диетолог Соломатина рассказала о том, чем опасно употребление пива

Пиво может негативно сказаться на состоянии здоровья человека. Оно способно повышать гликемический индекс. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Алкоголь очень повышает уровень глюкозы в крови. В частности, пиво. Казалось бы, очень низкокалорийный напиток — 42 ккал, как томатный сок, но у солода свойство быстро повышать гликемический индекс», — объяснила медик.

Она подчеркнула, что аналогичными свойствами обладает и сахар. После употребления этих продуктов организм начинает вырабатывать инсулин в разы больше необходимого.