Здоровье 15 ноября 2022, 05:51 Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, вызывающих сильную зависимость Врач Соломатина заявила, что продукты с солью глутаминовой кислоты вызывают зависимость

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Еда, которая содержит в себе искусственные добавки и усилители вкуса, может вызывать сильную зависимость. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую пищу лучше исключить из своего рациона, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что наибольшую зависимость вызывает еда, в которой содержится большое количество вкусовых добавок. Одной из самых опасных является соль глутаминовой кислоты. Подобные вещества дополнительно воздействуют на центр удовольствия и раздражают рецепторы.

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«Продукты, которые содержат такую добавку, провоцируют зависимость. Человеку хочется, чтобы центр удовольствия раздражался чаще, а благодаря этим усилителям вкуса даже не самая полезная еда воспринимается организмом как что-то свежее и необходимое», — заявила Соломатина.

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Кроме того, зависимость могут вызывать сладкие продукты и газировка. Особенно сильно они воздействуют на тех, кто склонен к депрессивным состояниям. Как пояснила эксперт, сладкая еда провоцирует выделение гормонов счастья в кровь.