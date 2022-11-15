15 ноября 2022, 05:51
Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, вызывающих сильную зависимость
Врач Соломатина заявила, что продукты с солью глутаминовой кислоты вызывают зависимость
Еда, которая содержит в себе искусственные добавки и усилители вкуса, может вызывать сильную зависимость. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую пищу лучше исключить из своего рациона, передала «Вечерняя Москва».
Специалист пояснила, что наибольшую зависимость вызывает еда, в которой содержится большое количество вкусовых добавок. Одной из самых опасных является соль глутаминовой кислоты. Подобные вещества дополнительно воздействуют на центр удовольствия и раздражают рецепторы.
Реклама
«Продукты, которые содержат такую добавку, провоцируют зависимость. Человеку хочется, чтобы центр удовольствия раздражался чаще, а благодаря этим усилителям вкуса даже не самая полезная еда воспринимается организмом как что-то свежее и необходимое», — заявила Соломатина.
Реклама
Кроме того, зависимость могут вызывать сладкие продукты и газировка. Особенно сильно они воздействуют на тех, кто склонен к депрессивным состояниям. Как пояснила эксперт, сладкая еда провоцирует выделение гормонов счастья в кровь.
Еда
Питание
Реклама
Реклама