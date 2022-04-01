Диетолог Соломатина рассказала о причинах сильного аппетита

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что сильный аппетит может говорить о каких-то болезнях. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным NEWS.ru, такое может быть из-за сахарного диабета, нарушений работы мозга или проблем с щитовидной железой.

Кроме того, постоянное желание поесть может быть из-за избытка соляной кислоты в организме. Человек ощущает дискомфорт и стремится что-то съесть, чтобы снизить ее уровень. Также сильный аппетит провоцирует недосып. Из-за повышенного уровня кортизола, организм испытывает стресс и потребность сделать запас жира.