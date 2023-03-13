Здоровье 13 марта 2023, 13:11 Диетолог Соломатина рассказала о пользе укропа для пожилых людей

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Укроп благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и особо полезен для здоровья пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в укропе содержится большое количество полезной клетчатки, которая способствует понижению уровня холестерина в крови. Также растение отлично справляется со вздутием живота, которым часто страдают люди в возрасте.

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Врач отметила, что укроп обладает очищающим и послабляющим свойством, что также является актуальным для пожилых.

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