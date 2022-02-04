Диетолог Соломатина рассказала о пользе творога для сердца

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему творог полезен для сердца. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным ИА Nation News, в твороге много белка, который очень полезен для сосудов. Кроме того, он содержит витамин D, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и на нервную. Также в твороге есть полезная аминокислота, которая защищает печень от ожирения.

По словам Соломатиной, этот продукт улучшает микрофлору кишечника, что также минимизирует риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач рекомендовала брать не очень жирный творог, но при этом не совсем обезжиренный, так как в последнем полезные вещества не усваиваются организмом.

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