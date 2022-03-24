Диетолог Соломатина рассказала о пользе квашеной капусты

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что квашеная капуста полезна, особенно весной, передала «Вечерняя Москва».

По данным сайт utro.ru, она повышает иммунитет и улучшает обмен веществ. В этом продукте гораздо больше витамина С, чем в апельсинах и лимонах. Кроме того, квашеная капуста содержит лактобактерии, которых нет даже в молочных продуктах, а также молочную и янтарную кислоту. В весенний период все это особенно необходимо для организма.