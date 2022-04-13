Диетолог Соломатина рассказала о пользе красной икры

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую пользу человеческому организму несет главный деликатес любых праздников — красная икра. По словам специалиста, икра богата Омега-3 жирными кислотами и белком, поэтому ее часто дают в больнице выздоравливающим пациентам. Об этом написал сайт kp.ru.

«Кроме того, икра богата Омега-3 жирными кислотами. А это и противовоспалительный компонент, и антидепрессант. Эти кислоты необходимы для нормализации уровня холестерина, они антагонисты „плохого холестерина“, который несет ответственность за атеросклероз и сопутствующие заболевания — инфаркты, инсульты, гипертонию. Так что икра рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщила специалист.

Диетолог добавила, что этот продукт за счет содержания ацетилхолина улучшает передачу нервных импульсов. Также он необходим для нормальной работы печени.

Кроме того, в искре содержится витамин D, отсутствие или снижение которого часто приводит к депрессиям.