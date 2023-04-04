Здоровье 04 апреля 2023, 16:18 Диетолог Соломатина рассказала о плюсах отказа от сладкого

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Отказ от сладких продуктов улучшит состояние волос, кожи и придаст человеку больше энергии. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, сахар негативно влияет на работоспособность человека. При отказе от таких продуктов восстановятся силы и появится энергия для свершения новых дел.

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Диетолог также отметила, что благодаря контролю за употреблением сладкого волосы и кожа приобретут здоровый вид.