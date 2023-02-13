13 февраля 2023, 18:34
Диетолог Соломатина рассказала о главной ошибке в питании пожилых людей
Диетолог Елена Соломатина: людям преклонного возраста необходимо разнообразить свой рацион
Однообразный рацион зачастую становится причиной нехватки полезных веществ в организме и является главной ошибкой в питании пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, пожилым людям необходимо разнообразить свой рацион и добавить в него сыр, горох, чечевицу, курицу. Также пенсионерам необходимы полезные жиры, которые влияют на работу гормонов.
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Как сообщило РИА ФАН, пожилым людям необходимо ежедневно менять продукты в рационе для того, чтобы избежать авитаминоза.
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