Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказано вино

Некоторым людям пить вино вредно — например тем, у кого есть проблемы с нервной системой, а также некоторые болезни. Об этом «ПолитЭксперту» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Вино опасно для тех, кто перенес инсульт. Также не стоит его пить страдающим болезнью Паркинсона или Альцгеймера. Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то ему тоже не рекомендуется пить вино. В этом виде спиртного содержатся органические кислоты, которые плохо влияют на слизистую желудка.