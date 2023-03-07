Здоровье 07 марта 2023, 13:14 Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказан сыр Диетолог Елена Соломатина: не стоит употреблять сыры при болезнях ЖКТ freepik

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Людям с нарушениями в работе желудочного-кишечного тракта и наличием индивидуальной непереносимости не рекомендуется употреблять сыр. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в сыре содержится большое количество соли и насыщенных жиров, из-за чего продукт может быть опасен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также не стоит увлекаться сыром тем, кто имеет гипертонию, повышенный холестерин и выраженный атеросклероз.

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Кроме того, ограничить этот продукт в своем рационе необходимо людям с индивидуальной непереносимостью казеина. Диетолог подчеркнула, что сыр не стоит есть при болезнях ЖКТ, подагре и проблемах с мочевыделительной системой.

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