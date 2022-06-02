Диетолог Соломатина рассказала, кому не стоит пить тархун

Некоторым людям не стоит пить тархун по состоянию здоровья. Таким мнением поделилась диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщили NEWS.ru.

Медик предупредила, что этот напиток содержит большое количество сахара. А из-за наличия в нем газов происходит раздражение слизистую желудочно-кишечного тракта, и сахар попадает в кровь в разы быстрее.

«Сахар вообще там ничем абсолютно не сдерживается, а даже наоборот — ускоряется. Поэтому людям, особенно у кого есть инсулинорезистентность, преддиабетическое состояние, диабет, такой напиток пить нельзя. Да и в принципе здоровому человеку регулярное употребление сахарного напитка не рекомендовано», — пояснила Соломатина.

Врач подчеркнула, что можно столкнуться с негативными последствиями для организма, если употреблять тархун регулярно.

Также не стоит употреблять его людям, которые страдают избыточным весом. Напиток способен стать причиной набора лишних килограммов, так как провоцирует выделение инсулина.