Диетолог Соломатина рассказала, кому не стоит есть ананасы
Ананас является крайне полезным продуктом, однако некоторым людям стоит отказаться от его употребления. Таким мнением поделилась диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
По словам медика, в ананасе содержится большое количество пищевых волокон, которые благоприятно воздействуют на состояние полезной микрофлоры. Таким образом он улучшает состояние сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем.
«Ананасы богаты витамином C. Это прекрасный иммуномодулятор, необходимый для формирования коллагена. А это не только тургор кожи, но и наши сосуды, связки, глаза и так далее. Он содержит много калия, который необходим для сократимости мышц, а также помогает выводить из организма излишки жидкости», — отметила Соломатина.
Однако, специалист подчеркнула, что лучше отказаться от употребления ананаса людям с проблемами ЖКТ, такими как язва, гастрит и колит. Кроме того, не стоит есть его при аллергии.
При этом даже обычным людям лучше всего употреблять этот продукт в меру. За один раз не стоит съедать больше четверти.