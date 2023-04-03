Здоровье 03 апреля 2023, 15:39 Диетолог Соломатина рассказала, когда пожилым людям стоит отказаться от молока Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям отказаться от молока в случае проблем с ЖКТ

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В некоторых случаях пожилым людям стоит отказаться от употребления молока. Врач-диетолог Елена Соломатина, когда стоит избегать такого продукта. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, некоторые люди с возрастом могут столкнуться с аллергией на молоко. Кроме того, напиток способен вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. В таком случае пожилым людям лучше избегать употребления молока.

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«Бывает, что с возрастом, особенно у пожилых, которые долгое время не пили молоко, начинает уменьшаться количество ферментов и продукт перестает нормально усваиваться. Могут возникать разные неприятные явления: метеоризм, диарея», — рассказал Соломатина.