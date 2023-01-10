Здоровье 10 января 2023, 12:55 Диетолог Соломатина рассказала, какую пищу стоит включить в рацион после праздников Диетолог Соломатина: на завтрак каши должны быть объемными и вязкими piqsels

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказала, каким должен быть рацион после новогодних праздников. Как заметила специалист, не обязательно садиться на жесткую диету, достаточно включить в ежедневный рацион полезные продукты.

«На завтрак каши должны быть объемными, вязкими, теплыми, можно добавить ягоды, сухофрукты, орехи и обязательно что-то белковое: творог, сыр, омлет с овощами или бургеры из цельнозернового хлеба с кусочком курицы, индейки или рыбы», — сообщила медик.

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Кроме того, она посоветовала пить стакан теплой воды перед завтраком. О перекусах после праздников лучше забыть вовсе, либо же заменить привычке снеки овощами и кисломолочными продуктами.

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Обед, по словам специалиста, так же как и завтрак, должен быть объемным и сытным. В него можно включить сложные углеводы, например гречку, а также белок. Подойдет курица, индейка, кролик, рыба или яйца, резюмировала диетолог.