Здоровье 05 апреля 2023, 14:05 Диетолог Соломатина рассказала, какой вид масла наиболее полезен для пожилых Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям употреблять льняное масло

Читать 360tv в

Льняное масло может быть очень полезным для пожилых людей. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, в составе льняного масла присутствуют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они способны благоприятно влиять на работу сердца. Кроме того, такие вещества снижают риск воспалений и развития атеросклероза.

Реклама

«Омега-3 также помогает стабилизировать ситуацию с бляшками, которые могут оторваться и закупорить сосуд. Поэтому льняное масло, в частности, еще и предотвращает сосудистые катастрофы, то есть инсульт и инфаркт», — пояснила медик.