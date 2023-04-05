05 апреля 2023, 14:05
Диетолог Соломатина рассказала, какой вид масла наиболее полезен для пожилых
Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям употреблять льняное масло
Льняное масло может быть очень полезным для пожилых людей. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам специалиста, в составе льняного масла присутствуют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они способны благоприятно влиять на работу сердца. Кроме того, такие вещества снижают риск воспалений и развития атеросклероза.
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«Омега-3 также помогает стабилизировать ситуацию с бляшками, которые могут оторваться и закупорить сосуд. Поэтому льняное масло, в частности, еще и предотвращает сосудистые катастрофы, то есть инсульт и инфаркт», — пояснила медик.
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