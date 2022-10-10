Диетолог Соломатина рассказала, какой продукт необходимо добавить в свой рацион во время холодов | 360°

Здоровье 10 октября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Соломатина рассказала, какой продукт необходимо добавить в свой рацион во время холодов Диетолог Елена Соломатина посоветовала добавить в рацион печень Unsplash

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что в холодное время года рацион питания должен быть сбалансированным и питательным, чтобы иммунная система работала без сбоев. Для этого она посоветовала включить в меню печень.

По ее словам, благодаря этому продукту человек будет долго чувствовать тепло.

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«Печень содержит белок, он необходим для выработки белков иммунной системы. Белок долго переваривается и является топливом для организма, которое вырабатывает много энергии. Поэтому долгое время человек будет ощущать тепло», — сказала диетолог.

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Она также отметила, что в печени содержится большое количество витамина D, с дефицитом которого сталкивается множество жителей Центральной части России. В печени есть и витамин А, отвечающий за красоту и здоровье кожи.

Соломатина посоветовала готовить печень, добавляя в нее травы и специи. Особенно полезным, на взгляд диетолога, будет имбирь.

«Специи оказывают мощное антиоксидантное действие, укрепляя наши клетки и снимая уровень воспаления», — резюмировала Соломатина.

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