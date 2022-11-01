Диетолог Соломатина рассказала, какое количество меда можно съедать за день | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 11:47 Диетолог Соломатина рассказала, какое количество меда можно съедать за день Диетолог Соломатина: можно употреблять максимум две ложки меда в течение дня freepik

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что несмотря на очевидную пользу меда и содержания в нем полезных элементов, это лакомство является высококалорийным и не подходит для частого употребления.

Зачастую оно может привести к набору веса и даже к ожирению. Для того, чтобы не поправляться, медик советует есть одну или две ложки лакомства в день.

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«Тем, кто не хочет поправляться, с учетом всех сахаров, можно съесть одну ложку меда перед сном с молочным продуктом, можно добавить в творог, максимум две ложки в течение дня», — добавила Соломатина.

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Мед отлично употреблять осенью за счет его иммуномодулирующих свойств, согревающего и успокаивающего эффекта. Кроме того, диетолог посоветовала выбирать более свежий мед, поскольку со временем он утрачивает свои полезные свойства.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие витамины необходимы осенью вместе с витамином С.