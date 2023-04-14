Здоровье 14 апреля 2023, 15:48 Диетолог Соломатина рассказала, какое количество кулича является безопасным для фигуры Диетолог Соломатина посоветовала съедать не больше 100 граммов кулича в день

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Человеку, который не имеет проблем со здоровьем, можно съедать порядка 100 граммов кулича в день. Такой информацией поделилась диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист посоветовала внимательно изучать состав кулича перед покупкой. Лучше избегать изделий, в составе которых присутствует большое количество маргарина, гидрогенизированных растительных жиров, пальмового масла и ароматизаторов. Также стоит обращать внимание на выпечку, в которой присутствует мало сахара.