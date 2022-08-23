Диетолог Соломатина рассказала, каким напитком можно заменить кофе

Из-за санкций стоимость кофе значительно возросла. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем можно заменить данный напиток. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, чай также является хорошим источником кофеина. Кроме того, отличной альтернативой станет какао. Эти напитки в аналогичной степени обладают тонизирующим эффектом. Какао можно смешивать в равных пропорциях с цикорием или ячменным кофе, передало ИА НСН.

«Пусть будет меньше концентрация напитка, чтобы сэкономить, а туда добавить корицу… Корица обеспечивает проникновение углеводов в клетку. Глюкоза сигнализирует мозгу, что энергия поступила, и рука не потянется за второй чашечкой кофе», — пояснила медик.