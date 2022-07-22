Диетолог Соломатина рассказала, каким людям не стоит употреблять сухофрукты

Несмотря на свои полезные свойства, сухофрукты являются источником большого количества сахара и клетчатки. По этой причине которым людям стоит отказаться от их употребления. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщил NEWS.ru.

Медик пояснила, что сухофрукты не стоит есть диабетикам, а также людям, страдающим от избыточного веса и проблем с желудочно-кишечным трактом. Здоровым людям не стоит употреблять эти продукты в избыточном количестве.

Соломатина объяснила, что для лучшего внешнего вида сухофрукты часто покрывают различными парафинами и маслами. Курагу для избежания плесени покрывают сернистым газом.

«В природе если курагу высушить, она будет вся сухая и сморщенная. На прилавках курага и чернослив — все блестяще и красиво, но мы же потребляем при этом множество неполезных веществ. Нужно просто помнить про калорийность и сахар», — рассказала медик.

Она заявила, что сухофрукты являются хорошей альтернативой конфетам и тортам, однако во всем нужно знать меру. Такие продукты способны вызывать метеоризм и боли.