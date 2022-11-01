Диетолог Соломатина рассказала, какие витамины необходимы осенью | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 11:10 Диетолог Соломатина рассказала, какие витамины необходимы осенью Диетолог Соломатина: для активности витамина С необходимо употреблять витамин P

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что в осенне-зимний период необходимо употреблять витамин С вместе с витамином Р.

Рутин — витамин P — растительный биофлавоноид, который усиливает действие витамина С, объяснила медик.

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«Витамин С без рутина теряет активность, а он (витамин С, — ред.) нужен для химических процессов, происходящих в организме, в частности, для укрепления иммунитета, для восстановления наших сосудов», — добавила Соломатина.

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Рутин необходим для улучшения состояния кровеносных сосудов. Он укрепляет их, увеличивает кровоток, а также оказывает противовоспалительное действие в организме. Получить рутин можно из черноплодной рябины, цитрусовых, черной смородины, темной вишни и дикой сливы.