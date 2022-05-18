Диетолог Соломатина рассказала, какие витамины необходимо пить женщинам после 50 лет

Диетолог Елена Соломатина посоветовала женщинам в возрасте 50 лет и старше пить витамин витамин D, который укрепляет иммунитет и снимает раздражительность, а также витамин A, который улучшает состояние кожи. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Спектр действия витамина D очень широк. Например, он помогает в усвоении кальция. Кальций очень нужен женщинам в возрасте, поскольку у них велик риск остеопороза. Фитоэстрогенов в организме становится меньше, а как раз они защищают женщин от многих проблем. В частности от вымывания кальция. Так как витамин D является наиболее дефицитным (в среднем более 80 процентов людей испытывают его дефицит), нужно обратить на него внимание», — сказала специалист.

Витамин D содержится в жирной рыбе, например, в сельди, сардине, скумбрии, печени трески или минтая.

Также диетолог указала на важность приема витамина С, который участвует в синтезе коллагена, оказывает влияние на кровообращение и состояние кожи, сосудов. А витамины группы B необходимы для нормального метаболизма жиров, белков и углеводов, заключила Соломатина.