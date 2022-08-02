Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты уменьшают стресс

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит включить в рацион питания, чтобы уменьшить стресс. Об этом она сообщила ИА Nation News.

По словам специалиста, продукты помогают организму восстанавливать те или иные повреждения, но они в большей степени являются профилактикой.

«Разные стрессы, которые испытывает человек на протяжении жизни, например, экологические и психологические, разрушают организм, и мы тратим много заложенных ресурсов. Все это приводит к раннему старению и потере устойчивости. Вот поэтому для профилактики стресса, все полезные продукты, которые человек вводит в свой рацион, помогают противостоять негативному окружению», — сказала она.

Соломатина посоветовала есть побольше черники, голубики, ежевики, поскольку в них содержатся антиоксиданты и антицианиды. Также, по словам диетолога, следует регулярно употреблять в пищу яблоки и рыбу.

«Продукты, содержащие кверцетин, те же яблоки, лук, предохраняют от поражения легких после ковида. При этом омега 3 жирные кислоты, которые содержатся в дикой рыбе холодных морей (селедка, сардины и так далее), льняном масле, это вещество — антагонист плохого холестерина, препятствует атеросклерозу, понижает воспалительный стресс, всевозможные артриты», — рассказала Соломатина.

Орехи крайне необходимы для хорошего функционирования человеческого организма, а также для крепкого иммунитета, резюмировала диетолог.