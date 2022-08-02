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    02 августа 2022, 10:55

    Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты уменьшают стресс

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит включить в рацион питания, чтобы уменьшить стресс. Об этом она сообщила ИА Nation News.

    Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты уменьшают стресс

    По словам специалиста, продукты помогают организму восстанавливать те или иные повреждения, но они в большей степени являются профилактикой.

    «Разные стрессы, которые испытывает человек на протяжении жизни, например, экологические и психологические, разрушают организм, и мы тратим много заложенных ресурсов. Все это приводит к раннему старению и потере устойчивости. Вот поэтому для профилактики стресса, все полезные продукты, которые человек вводит в свой рацион, помогают противостоять негативному окружению», — сказала она.

    Соломатина посоветовала есть побольше черники, голубики, ежевики, поскольку в них содержатся антиоксиданты и антицианиды. Также, по словам диетолога, следует регулярно употреблять в пищу яблоки и рыбу.

    «Продукты, содержащие кверцетин, те же яблоки, лук, предохраняют от поражения легких после ковида. При этом омега 3 жирные кислоты, которые содержатся в дикой рыбе холодных морей (селедка, сардины и так далее), льняном масле, это вещество — антагонист плохого холестерина, препятствует атеросклерозу, понижает воспалительный стресс, всевозможные артриты», — рассказала Соломатина.

    Орехи крайне необходимы для хорошего функционирования человеческого организма, а также для крепкого иммунитета, резюмировала диетолог.