Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты помогают усилить иммунитет | 360°

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Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты помогают усилить иммунитет

Врач Соломатина посоветовала употреблять белок для поддержания иммунитета

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Осенью особое внимание стоит уделять состоянию своего здоровья. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит употреблять для того, чтобы усилить иммунитет. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД».

«В осенний период особенно важно то, что мы едим, так как нашему организму нужно не только иметь силы, чтобы бороться с вирусом, но и противостоять холоду. А значит, нужна калорийная еда, но не какой-нибудь фастфуд, а то, что будет долго сжигаться и снабжать нас теплом. Прежде всего, это белки — мясо, рыба», — пояснила специалист.

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По словам Соломатиной, осенью не стоит забывать о фруктах, овощах и ягодах. Такие продукты являются источником клетчатки, которая выступает в качестве строительного материала для иммунной системы. Врач посоветовала распределять полезные продукты в течение дня, а не употреблять их за один раз. В противном случае, организм слишком быстро израсходует полученную энергию.

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