Здоровье 05 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты помогают согреться в холодный период

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Некоторые продукты помогают согреться в период холодной погоды. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой едой стоит разнообразить свой рацион, чтобы не замерзать осенью. Об этом сообщило News.ru.

Многие люди стараются согреваться чаем. Однако существуют и другие продукты, помогающие бороться с холодом. К ним относятся мясные блюда, а также еда, которая содержит в себе большое количество специй. Кроме того, медик посоветовала разнообразить свое питание различными супами.

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«Перец, имбирь, чеснок являются разогревающимися специями. Также продукты, которые тяжелее перевариваются, прежде всего мясные продукты, — то, что мы исключали летом. Это могут быть белковые продукты, фасоль, чечевица, вязкие блюда, супы, горох, нут, рыба. Мясо со специями разогревает лучше всего», — пояснила Соломатина.

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Ранее диетолог рассказала, какие продукты стоит употреблять для бодрости. По ее словам, в рацион стоит включить брокколи и морепродукты, так как такая еда богата хромом.

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